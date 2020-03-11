Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı

Süper Lig'de 26. haftada Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmada Abdulkadir Bitigen düdük çalacak
Mücadele 1. yardımcı hakem Volkan Ahmet Narinç, 2. yardımcı ise İsmail Şencan olacak. Dördüncü hakem olarak Hakan Ceylan görev alacak. Derbide VAR'ın başında Ali Palabıyık bulunacak. AVAR ise Murat Erdoğan ve Serkan Olguncan...
Galatasaray, Ali Palabıyık'ın yönettiği hiç bir derbi maçını kazanamadı.
- Trabzonspor 1-1 Galatasaray
- Fenerbahçe 1-1 Galatasaray
- Başakşehir 5-1 Galatasaray
- Başakşehir 2-2 Galatasaray
- Trabzonspor 2-1 Galatasaray
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Mücadele 1. yardımcı hakem Volkan Ahmet Narinç, 2. yardımcı ise İsmail Şencan olacak. Dördüncü hakem olarak Hakan Ceylan görev alacak. Derbide VAR'ın başında Ali Palabıyık bulunacak. AVAR ise Murat Erdoğan ve Serkan Olguncan...
Galatasaray, Ali Palabıyık'ın yönettiği hiç bir derbi maçını kazanamadı.
- Trabzonspor 1-1 Galatasaray
- Fenerbahçe 1-1 Galatasaray
- Başakşehir 5-1 Galatasaray
- Başakşehir 2-2 Galatasaray
- Trabzonspor 2-1 Galatasaray
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın