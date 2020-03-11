Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı

Süper Lig'de 26. haftada Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın hakemi belli oldu.

Haber; Sporx.com
Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mart 2020 11:41
Süper Lig'de 26. haftada Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmada Abdulkadir Bitigen düdük çalacak
 Mücadele 1. yardımcı hakem Volkan Ahmet Narinç, 2. yardımcı ise İsmail Şencan olacak. Dördüncü hakem olarak Hakan Ceylan görev alacak. Derbide VAR'ın başında Ali Palabıyık bulunacak. AVAR ise Murat Erdoğan ve Serkan Olguncan...

Galatasaray, Ali Palabıyık'ın yönettiği hiç bir derbi maçını kazanamadı.

- Trabzonspor 1-1 Galatasaray
- Fenerbahçe 1-1 Galatasaray
- Başakşehir 5-1 Galatasaray
- Başakşehir 2-2 Galatasaray
- Trabzonspor 2-1 Galatasaray



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için