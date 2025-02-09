Galatasaray Başantrenörü Yakup Sekizkök'ün annesi vefat etti

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Yakup Sekizkök'ün annesi Türkay Sekizkök vefat etti.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Galatasaray Başantrenörü Yakup Sekizkök'ün annesi vefat etti
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08 Şubat 2025 21:03
Son güncelleme 09 Şubat 2025 02:04

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Yakup Sekizkök'ün annesi Türkay Sekizkök vefat etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Merhume Türkay Sekizkök'e Allah'tan rahmet, Sekizkök ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.

Sekizkök'ün cenazesinin yarın Barbaros Hayrettin Paşa Levent Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedileceği ifade edildi.

 

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