Galatasaray Başantrenörü Yakup Sekizkök'ün annesi vefat etti

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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Yakup Sekizkök'ün annesi Türkay Sekizkök vefat etti.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Yakup Sekizkök'ün annesi Türkay Sekizkök vefat etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Merhume Türkay Sekizkök'e Allah'tan rahmet, Sekizkök ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.
Sekizkök'ün cenazesinin yarın Barbaros Hayrettin Paşa Levent Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedileceği ifade edildi.