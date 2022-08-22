Galatasaray Ballo-Toure için teklifini yaptı

Galatasaray'da gözden çıkarılan Patrick Van Aanholt'un yerine düşünülen isim netleşti. Sarı-kırmızılılardan Milan'dan Fode Ballo-Toure için resmi teklifte bulundu. 25 yaşındaki Senegalli sol bek için sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibine 2.5 milyon önerdi.



Milan'ın ise Toure için 5 milyon euro istediği öğrenildi. Cim-Bom'un, bunun üzerine kiralık satın alma opsiyonu üzerinde durduğu belirtildi.



Teknik Direktör Okan Buruk'un sol bek listesinde ilk sırada yer alan Senegalli oyuncunun, Milan'da yeterli şansı bulamadığı için sarı-kırmızılıların teklifine olumlu yanıt verdiği bildirildi.



Aanholt'tan memnun olmayan ve kaliteli bir sol bek isteyen Okan Buruk'un ısrarla takımda görmek istediği Toure için Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un önümüzdeki günlerde İtalya'ya giderek bu transfere nokta koyacağı belirtildi.



2018'de Lille'den 11 milyon euroya Monaco'ya transfer olan Senegalli oyuncu için Milan, geçen sezon başında 5 milyon euro bonservis ödemişti. Fransa alt yaş gruplarında oynanyan Toure, milli takım tercihini Senegal'den yana kullanmıştı.





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