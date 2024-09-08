Galatasaray'a Roma'dan sürpriz kanat!

Galatasaray sol kanat bölgesi için Roma forması giyen 22 yaşındaki Nicola Zalewski ile ilgileniyor.

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Galatasaray'a Roma'dan sürpriz kanat!
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08 Eylül 2024 21:35
Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha'nın takımdan ayrılması sonrası kanat transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

A Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray sol kanat bölgesi için Roma forması giyen 22 yaşındaki Nicola Zalewski ile ilgileniyor.

GALATSARAY TEMASLARI SIKLAŞDIRDI

Kanat transferi için birçok ismi gündemine alan Galatasaray, transfer dönemi kapanmadan bu boşluğu doldurmak istiyor.

GEORGE GARDI YİNE DEVREDE

Victor Osimhen'de olduğu gibi Nicola Zalewski'de de Galatasaray adına görüşmeleri George Gardi yürütüyor.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Zalewski'nin Roma ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Genç futbolcu, Roma'da çıktığı 109 maçta 2 ve 7 asistlik performans sergiledi. 

 
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