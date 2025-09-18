18 Eylül
Kopenhag-Leverkusen
19:45
18 Eylül
Club Brugge-AS Monaco
19:45
18 Eylül
M.City-SSC Napoli
22:00
18 Eylül
Newcastle-Barcelona
22:00
18 Eylül
E. Frankfurt-Galatasaray
22:00
18 Eylül
Sporting CP-Kairat Almaty
22:00

Galatasaray'a Frankfurt deplasmanında delegasyon şoku

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile oynayacağı maç öncesi delegasyon krizi yaşadı. Ev sahibi ekip, sarı-kırmızılıların 20 kişilik ekip talebini reddederek yalnızca 10 kişiye izin verdi. Analiz ve sağlık ekibi maçı soyunma odasından takip edecek.

calendar 18 Eylül 2025 15:43
Fotoğraf: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup etabına Eintracht Frankfurt deplasmanında başlayacak olan Galatasaray, maç öncesinde saha dışı bir krizle karşı karşıya kaldı.
 
Sarı-kırmızılı ekip, devler ligine iyi bir başlangıç yapma hedefiyle Almanya'ya giderken, ev sahibi kulüp tarafından beklenmedik bir kısıtlamayla karşılaştı.
 
FRANKFURT'TAN 10 KİŞİLİK SINIRLAMA
 
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Galatasaray'ın maç için yaptığı 20 kişilik delegasyon başvurusu, Eintracht Frankfurt tarafından kabul edilmedi.
 
Alman kulübü, UEFA protokollerine dayanarak sadece 10 kişilik teknik ekip kontenjanına izin verdiğini iletti. Bu karar, Galatasaray cephesinde tepkiye yol açtı.
 
ANALİZ EKİBİ VE SAĞLIK PERSONELİNE TRİBÜN YASAĞI
 
Kısıtlamalar nedeniyle Galatasaray'ın analiz ekibi, fizyoterapistleri, ikinci kulüp doktoru ve iletişim birimi, yedek kulübesi arkasında yer alamayacak.
 
Teknik açıdan takımın saha içi performansına doğrudan etki eden bu kadroların, maçı 90 dakika boyunca soyunma odasında izlemek zorunda kalacağı belirtildi.
 
MORAL BOZAN GELİŞME
 
Şampiyonlar Ligi gibi üst düzey bir organizasyonda karşılaşılan bu kriz, Galatasaray'ın teknik hazırlıklarını sekteye uğratabilecek nitelikte. Özellikle analiz ve sağlık ekiplerinin saha kenarında bulunamaması, takım içi iletişim ve müdahale süreçlerini olumsuz etkileyebilir.
 
Sarı-kırmızılıların konuya ilişkin UEFA nezdinde herhangi bir girişimde bulunup bulunmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
