Galatasaray'a Frankfurt deplasmanında delegasyon şoku

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup etabına Eintracht Frankfurt deplasmanında başlayacak olan Galatasaray , maç öncesinde saha dışı bir krizle karşı karşıya kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, devler ligine iyi bir başlangıç yapma hedefiyle Almanya'ya giderken, ev sahibi kulüp tarafından beklenmedik bir kısıtlamayla karşılaştı.

FRANKFURT'TAN 10 KİŞİLİK SINIRLAMA

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Galatasaray'ın maç için yaptığı 20 kişilik delegasyon başvurusu, Eintracht Frankfurt tarafından kabul edilmedi.

Alman kulübü, UEFA protokollerine dayanarak sadece 10 kişilik teknik ekip kontenjanına izin verdiğini iletti. Bu karar, Galatasaray cephesinde tepkiye yol açtı.

ANALİZ EKİBİ VE SAĞLIK PERSONELİNE TRİBÜN YASAĞI

Kısıtlamalar nedeniyle Galatasaray'ın analiz ekibi, fizyoterapistleri, ikinci kulüp doktoru ve iletişim birimi, yedek kulübesi arkasında yer alamayacak.

Teknik açıdan takımın saha içi performansına doğrudan etki eden bu kadroların, maçı 90 dakika boyunca soyunma odasında izlemek zorunda kalacağı belirtildi.

MORAL BOZAN GELİŞME

Şampiyonlar Ligi gibi üst düzey bir organizasyonda karşılaşılan bu kriz, Galatasaray'ın teknik hazırlıklarını sekteye uğratabilecek nitelikte. Özellikle analiz ve sağlık ekiplerinin saha kenarında bulunamaması, takım içi iletişim ve müdahale süreçlerini olumsuz etkileyebilir.

Sarı-kırmızılıların konuya ilişkin UEFA nezdinde herhangi bir girişimde bulunup bulunmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.