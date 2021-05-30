Galatasaray'a Arjantin'den süper kanat!

Galatasaray'ın, Arjantin devi Boca Juniors'tan Sebastian Villa'yı gündemine aldığı öne sürüldü. Sarı Kırmızılı ekibin 25 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde Boca Juniors'ın kapısının çalınabileceği kaydedildi.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a Arjantin'den süper kanat!
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30 Mayıs 2021 11:56
Arjantin basınından flaş iddia...

Kanat arayışında olan Galatasaray'ın, Arjantin devi Boca Juniors'tan Sebastian Villa'yı gündemine aldığı öne sürüldü.

3 sezondur Sarı-Lacivertli formayı giyen 25 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde Boca Juniors'ın kapısının çalınabileceği kaydedildi.

Villa bu sezon 13 maça çıkarken, takımına 4 gollük katkı sağladı. 

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