Arjantin basınından flaş iddia...
Kanat arayışında olan Galatasaray'ın, Arjantin devi Boca Juniors'tan Sebastian Villa'yı gündemine aldığı öne sürüldü.
3 sezondur Sarı-Lacivertli formayı giyen 25 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde Boca Juniors'ın kapısının çalınabileceği kaydedildi.
Villa bu sezon 13 maça çıkarken, takımına 4 gollük katkı sağladı.
Kanat arayışında olan Galatasaray'ın, Arjantin devi Boca Juniors'tan Sebastian Villa'yı gündemine aldığı öne sürüldü.
3 sezondur Sarı-Lacivertli formayı giyen 25 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde Boca Juniors'ın kapısının çalınabileceği kaydedildi.
Villa bu sezon 13 maça çıkarken, takımına 4 gollük katkı sağladı.