Galatasaray, 2 yıldıza kapıları kapattı!

Galatasaray'da son dönemde düşüş yaşayan 2 yıldız futbolcuya teklif geldiği öğrenildi. Ancak teknik direktör Okan Buruk, her iki oyuncuyla da görüşerek sezon sonuna kadar gitmelerine izin vermeyeceğini bildirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, 2 yıldıza kapıları kapattı!
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26 Kasım 2024 11:31
Ara transfer dönemi yaklaştıkça Galatasaray'ın fazla süre alamayan oyuncularına da talipler çıkmaya başladı. Fakat yönetim, teklif gelen Kerem Demirbay ve Berkan'ın takımdan ayrılmasına izin vermediği kaydedildi.

Özellikle son dönemde form grafiğinde ciddi bir düşüş yaşayan Kerem Demirbay'a yurt dışındaki kulüplerden ciddi teklifler geldiği öğrenildi.

Torreira ve Sara'dan formayı almakta zorlanan, oyuna sonradan girdiği maçlarda ise eski performansından uzak bir görüntü ortaya koyan Demirbay'a en büyük destek ise yine hocasından geldi.

Okan Buruk, Kerem'le görüşerek ona duyduğu güveni anlattı ve kendisini kadrosunda görmek istediğini net şekilde dile getirdi.

GÖNLÜNÜ ALMAYA ÇALIŞTI

Yine son dönemde hem forma bulmakta zorlanan hem de mutsuz görünen Berkan Kutlu da çok fazla talibi olan isimler arasına girdi. Berkan'ı özellikle yurt içindeki kulüpler ısrarla istiyor. Ancak Okan hocanın en azından sezon sonuna kadar Berkan'ı da bırakmaya niyeti yok.

Genç öğrencisiyle bir görüşme yapan ve forma rekabetinde mutlaka sıranın kendisine de geleceğini ileten Buruk, Berkan'dan biraz daha sabretmesini ve çalışmaya devam etmesini istedi.

Böylece şimdilik her iki oyuncuya gelen transfer teklifleri de askıya alınmış oldu.

PERFORMANSLARI

Kerem Demirbay bu sezon 16 resmi maçta 433 dakika süre alabildi, 2 asist yaptı. Berkan Kutlu ise bu sezon 16 resmi maçta 385 dakika sahada kaldı. 

 
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