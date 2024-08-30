Galatasaray, 1 numara arıyor!

Galatasaray'da Young Boys maçlarında yediği goller ve gördüğü kırmızı kartla birlikte Fernando Muslera da yüksek perdeden tartışılmaya başlandı. +1 kontratı kullanılmayacak olan Uruguaylı'nın yerine yeni bir kaleci bulunacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, 1 numara arıyor!
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30 Ağustos 2024 09:58
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken taşlar da yerinden oynadı.

Young Boys maçlarında kader adamı kaptan Fernando Muslera oldu. İsviçre'de ki maçta hatalı iki gol yiyen Uruguaylı file bekçisi, İstanbul'daki rövanşta ise ağlarında gördüğü gol sonrasında rakibe çelme takarak kırmızı kart aldı ve UEFA'dan en az 3 maçlık cezanın da önünü açtı.

YOLUN SONUNA GELİNMEK ÜZERE

Geçen sezon sonuna doğru Galatasaray'la sözleşmesini uzatan Uruguaylı kaleciyle 1+1 yıllık anlaşma imzalandığı kamuoyuna duyurulmuştu. +1 yıllık opsiyonda performansa bağlı madde bulunmuyor. Sözleşmenin 2025-26 sezonunda uzatılması Galasaray'ın elinde. Ancak formsuzluğu üst seviyeye çıkan 38 yaşındaki oyuncu için yolun sonuna gelinmek üzere.

KALECİ ARAYIŞLARI BAŞLADI

Yönetim, 13 yıllık Galatasaray kariyerine finali bu sezonun sonunda yapmak istediği Muslera için yeni kaleci arayışlarına da şimdiden başladı.  

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