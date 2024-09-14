Süper Lig'de Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sarı-kırmızılı takımın yeni futbolcularından Gabriel Sara ön plana çıkan isimlerden oldu.
Galatasaray'ın 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Norwich City'den kadrosuna kattığı Gabriel Sara da, Süper Lig'deki ilk asistlerini yaptı.
Karşılaşmanın 3. dakikasında duran topu kullanan Gabriel Sara, ilk asistini Davinson Sanchez'e yaptı.
Öte yandan maçın 25. dakikasına Gabriel Sara ceza sahasına bir orta daha gönderdi ve bu topu Abdülkerim Bardakcı ağlara gönderdi.
Maçın ilk yarısında iki asist yapan Gabriel Sara, sarı-kırmızılı taraftarların alkışını aldı.
İKİNCİ YARIDA İLK GOLÜNÜ ATTI
Galatasaray'ın Rizespor maçındaki oyunuyla dikkatleri üstüne çeken Gabriel Sara, maçın 49. dakikasında ceza sahası içinden attığı golle sarı-kırmızılı takımda ilk kez gol sevinci yaşadı.
Çaykur Rizespor maçında iki gol ve bir asistlik performans sergileyen Gabriel Sara maçın kader adamı oldu.
Galatasaray'ın 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Norwich City'den kadrosuna kattığı Gabriel Sara da, Süper Lig'deki ilk asistlerini yaptı.
Karşılaşmanın 3. dakikasında duran topu kullanan Gabriel Sara, ilk asistini Davinson Sanchez'e yaptı.
Öte yandan maçın 25. dakikasına Gabriel Sara ceza sahasına bir orta daha gönderdi ve bu topu Abdülkerim Bardakcı ağlara gönderdi.
Maçın ilk yarısında iki asist yapan Gabriel Sara, sarı-kırmızılı taraftarların alkışını aldı.
İKİNCİ YARIDA İLK GOLÜNÜ ATTI
Galatasaray'ın Rizespor maçındaki oyunuyla dikkatleri üstüne çeken Gabriel Sara, maçın 49. dakikasında ceza sahası içinden attığı golle sarı-kırmızılı takımda ilk kez gol sevinci yaşadı.
Çaykur Rizespor maçında iki gol ve bir asistlik performans sergileyen Gabriel Sara maçın kader adamı oldu.
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