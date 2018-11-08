UĞUR MELEKE: "GOMIS İKİ GALİBİYET PARASINA GİTTİ"

Yönetimin golcü transferi yapmaması nedeniyle bu sezon birçok maçı santrforsuz oynamak zorunda kalan Galatasaray, Bafetimbi Gomis'i arıyor.Geçen sezon takıma hücum anlamında önemli bir güç katan Fransız futbolcunun yokluğunda rakip kaleyi eskisi kadar ziyaret edemeyen Sarı-Kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 3 maçta gol atamadı.Aslan'ın lig performansı da düştü. Geçen sezon Gomisli kadro 11 maçta 26 gol atarken, bu sezon yüzde 26'lık azalmayla 19 golde kaldı. Öte yandan Gomis, Al Hilal'in 4-1 kazandığı Al İttifaq maçında 2 gol attı.Öte yandan Hürriyet Gazetesi yazarı Uğur Meleke, Bafetimbi Gomis'in ayrılığını 8 Kasım'dak köşe yazısında kale kaldı. İşte Uğır Meleke'nin Gomis sözleri..."Galatasaray'ın, sezon başında Gomis'i zorla gönderdiğinde de söylemiştim: "Gomis, Şampiyonlar Ligi'nde 2 galibiyet parasına gitti" diye... Şampiyonlar Ligi'nde bir galibiyetin ödülü 2 milyon 700 bin Euro. Ayrıca her beraberlikte kasada kalan 900 bin Euro da galibiyet ödülüne ekleniyor. Yani Galatasaray'ın Porto ve Schalke mağlubiyetleriyle kaybettiği para şu anda tam tamına 6 milyon Euro... Gomis, bu ligin en iyi oyuncusuydu ve ayar belirleyeniydi. Geçen yılki şampiyonluğun da baş mimarıydı. Birkaç kez dile getirdim, sanırım yinelemekte fayda var: Gomis'i zorla gönderen Galatasaray'a ihanet etmiştir."