Futbolda Spor Toto Süper Lig'de 20'nci, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 21'inci ve TFF 3. Lig'de 19'uncu hafta maçları yapılacak. Kadın Futbol Süper Ligi'nde ise 13'üncü hafta karşılaşmaları yapılacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:



Süper Lig



Bugün:



20.00 Adana Demirspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Adana)



Cumartesi:



16.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)



19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Nef)



22 Ocak Pazar:



13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)



16.00 Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Kırbıyık Holding)



16.00 Yukatel Kayserispor-Beşiktaş (RHG EnerTürk Enerji)



19.00 Trabzonspor-İstanbulspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)



23 Ocak Pazartesi:



20.00 Arabam.com Konyaspor-MKE Ankaragücü (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Fenerbahçe (Ümraniye Belediyesi Şehir)



1. Lig



Bugün:



20.00 Sakaryaspor-Altınordu (Yeni Sakarya Atatürk)



Cumartesi:



13.30 Erzurumspor FK-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)



13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)



16.00 Gençlerbirliği-Dyorex Boluspor (Eryaman)



19.00 Altay-Pendikspor (Alsancak Mustafa Denizli)



22 Ocak Pazar:



13.30 Bodrumspor-Ankara Keçiörengücü (Bodrum İlçe)



16.00 Eyüpspor-Yılport Samsunspor (Eyüp)



19.00 Adanaspor-Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)



23 Ocak Pazartesi:



20.00 Çaykur Rizespor-Altaş Denizlispor (Çaykur Didi)



TFF 2. Lig



Beyaz Grup:



22 Ocak Pazar:



14.00 Anagold 24Erzincanspor-Bayburt Özel İdare (Erzincan 13 Şubat Şehir)



14.00 Bursaspor-HES İlaç Afyonspor (Bursa Büyükşehir Belediye)



14.00 Eşin Group Nazilli Belediyespor-Batman Petrolspor (Nazilli İlçe)



14.00 Somaspor-Çorum FK (Soma Atatürk)



14.00 Şanlıurfaspor-Sivas Belediyespor (11 Nisan)



14.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Bolluca)



14.00 Isparta 32-Esenler Erokspor (Isparta Atatürk)



14.00 Menemen FK-Ankaraspor (Menemen İlçe)



14.00 Düzce Cam Düzcespor-Tarsus İdmanyurdu (Düzce 18 Temmuz)



Kırmızı Grup:



Cumartesi:



14.00 Ankara Demirspor-Serik Belediyespor (TCDD Ankara Demirspor)



14.00 TECO Karacabey Belediyespor-Uşakspor (Karacabey M.Fehmi Gerçeker)



22 Ocak Pazar:



14.00 Zonguldak Kömürspor-1461 Trabzon FK (Karaelmas K.Köksal)



14.00 Kocaelispor-Kırşehir FK (Kocaeli)



14.00 GMG Kastamonuspor-Sarıyer (Gazi)



14.00 Etimesgut Belediyespor-Bucaspor 1928 (Etimesgut Belediyesi Atatürk)



14.00 Diyarbekirspor-Baynet İnşaat Balıkesirspor (Diyarbakır)



14.00 İskenderunspor-Pazarspor (Kırıkhan İlçe)



14.00 Bitexen Vanspor-Fethiyespor (Van Atatürk)



14.00 Adıyaman FK-Weecoins Kırklarelispor (Adıyaman Atatürk)



TFF 3. Lig



1. Grup:



Cumartesi:



14.00 Belediye Derincespor-Karşıyaka (Belediye Derince Doğal Çim)



14.00 52 Orduspor-İdaş Çatalcaspor (Yeni Ordu)



22 Ocak Pazar:



13.00 GEMA Polimer Şile Yıldızspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Şile)



14.00 Edirnespor-Hacettepe 1945 (Edirne 25 Kasım)



14.00 Nevşehir Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Nevşehir Gazi-Ev sahibi takım seyircisiz)



14.00 1922 Konyaspor-Eskişehirspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)



14.00 Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu-BC Group Ağrı 1970 (Mersin)



14.00 Belediye Kütahyaspor-Amasyaspor FK (Dumlupınar)



14.00 Entegre Solar Elazığspor-Yomraspor (Elazığ Doğukent)



2. Grup:



Cumartesi:



14.00 Bayrampaşaspor-23 Elazığ FK (Bayrampaşa Çetin Emeç)



14.00 Kuşadasıspor-Armoni Alanya Kestelspor (Kuşadası Özer Türk)



22 Ocak Pazar:



14.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Amberçay Eynesil Belediyespor (Ayvalık Hüsnü Uğural)



14.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Orduspor 1967 (Iğdır Şehir)



14.00 Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Turgutluspor (Of İlçe)



14.00 Karaman FK-Darıca Gençlerbirliği (Kemal Kaynaş)



14.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor (Gümüşhane Yenişehir)



14.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Kınay Bulvarspor (Başpınar)



3. Grup:



Cumartesi:



14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Merkür Holding Erbaaspor (Tepecik Şenol Güneş)



14.00 Akhisarspor-Bursa Yıldırımspor (Spor Toto Akhisar)



22 Ocak Pazar:



14.00 Niğde Anadolu FK-Siirt İl Özel İdaresi (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs)



14.00 Fatsa Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Fatsa İlçe)



14.00 68 Aksaray Belediyespor-Bitexen Sapanca Gençlikspor (Dağılgan)



14.00 Kepez Belediyespor-Efeler 09 FK (Kepez Hasan Doğan)



14.00 Muş 1984 Muşspor-Malatya Arguvanspor (Muş Şehir)



14.00 Artvin Hopaspor-Osmaniyespor FK (Hopa İlçe)



14.00 Güneş Holding Çankaya FK-Bergama Belediyespor (Osmanlı)



Kadın Futbol Süper Ligi



A Grubu:



22 Ocak Pazar:



12.00 Hakkarigücü-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Merzan Şehir)



12.00 Altay-Wulfz Fatih Karagümrük (Ören Futbol Sahası)



12.00 Fatih Vatanspor-Beşiktaş Vodafone (Fatih Mimar Sinan)



12.00 Dudullu-Onvo Hatayspor (Dudullu)



B Grubu:



22 Ocak Pazar:



12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor (Amedspor Tesisleri Sentetik Saha)



12.00 Ataşehir Belediyespor-Galatasaray Petrol Ofisi (İBB Esatpaşa)



12.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-Fenerbahçe (Zeytinköy 2 nolu saha)



12.00 Bitexen Adana İdmanyurduspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Muharrem Gülergin Futbol Sahası)



12.00 Konak Belediyespor-Kireçburnu (Bornova İlçe)





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