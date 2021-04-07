Florya'da OHAL! Fatih Terim tek tek uyardı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son haftalarda artan Covid- 19 vakaları nedeniyle Florya'da olağanüstü hal ilan etti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Florya'da OHAL! Fatih Terim tek tek uyardı
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07 Nisan 2021 08:50
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son haftalarda artan Covid- 19 vakaları nedeniyle Florya'da olağanüstü hal ilan etti.

Oyuncuları ile bir toplantı yapan Terim, "Zaten sakatlıklar ve cezalar nedeniyle zorluk yaşıyoruz. Ligin kalan haftalarında öncelikle kendimizi koronadan korumamız lazım. Mecbur kalmadıkça evden çıkmayın. Maskesiz de dolaşmayın. İdman dışındaki vakutlerinizi evinizde ailinizle birlikkte geçirin" dedi.

Bu arada gelen bilgilere göre Terim, maçlardan önce kamp yapma kararı almayı planlıyor. Galatasaray daha önce böyle bir uygulama yapmıyordu. 



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