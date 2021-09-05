Florya'dan 16 futbolcu ayrıldı!

Revizyona giden ve kadrosunu gençleştiren sarı kırmızılılarda 16 isim Florya'dan ayrıldı. 10 transferle kadrosunu güçlendiren G.Saray, teknik direktör Fatih Terim'in bu sezon kadroda düşünmediği birçok isimle ya yollarını tamamen ayırdı ya da kiralık gönderdi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Florya'dan 16 futbolcu ayrıldı!
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05 Eylül 2021 11:37
Takımı gençleştiren ve şu ana kadar 10 transferle kadrosunu güçlendiren Galatasaray 'da bir diğer yandan adeta yaprak dökümü yaşandı. Falcao'nun sözleşme feshi ve Rayo Vallecano ile anlaşması, Emre Akbaba ile Yunus Akgün'ün kiralanması ile tam 16 futbolcu Florya'dan ayrılmış oldu.

7 İSİM KİRALIK GİTTİ

Bu 16 futbolcunun 9'u sözleşmesi sona eren veya geçen sezon kiralık oynayıp takımına dönen isimler... Bunların dışında geçmiş sezonlarda A takımda forma giymiş 7 futbolcu kiralık olarak başka kulüplere gönderildi.

AYRILANLAR

· Ryan Donk (Kasımpaşa)

· Martin Linnes (Molde)

· Şener Özbayraklı (Başakşehir)

· Marcelo Saracchi (Leipzig)

· Henry Onyekuru (Monaco)

· Gedson Fernandes (Benfica)

· Oghenekaro Etebo (Watford)

· Radamel Falcao (R.Vallecano)

· Jimmy Durmaz (Karagümrük)

KiRALIK GiDENLER

· Okan Kocuk (Giresun)

· Emre Akbaba (Alanya)

· Emre Taşdemir (Giresun)

. V. Ozornwafor (Charleroi)

· Jesse Sekidika (Leuven)

· Ali Yavuz Kol (Keçiörengücü)

· Yunus Akgün (Adana DS)




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