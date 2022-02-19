Florya'da Sensibile'den olağanüstü toplantı!

Galatasaray'ın yeni sportif direktörü Pasquale Sensibile bugün futbolcular ve tüm Florya çalışanları ile bir toplantı yaptı.



Fanatik'ten Metin Karabaş'ın haberine göre; Sensibile yaptığı konuşmada, "Hepiniz çok değerli ve iyi oyuncularsınız. Bu durumdan hep beraber çıkacağız. Ayağa kalkmak için başta saygı çerçevesinde birlikte olmalıyız." ifadelerini kullandı.



Toplantıda Florya'daki tüm çalışanlar vardı.





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