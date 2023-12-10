Florian Nita: "3 basit gol yedim!"

Gaziantep FK kalecisi Florin Nita, Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
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Florian Nita: '3 basit gol yedim!'
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10 Aralık 2023 21:17
Gaziantep FK forması giyen kaleci Florin Nita, Trabzonspor mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Nita, "Taraftarımıza teşekkür ediyorum bizi destekledikleri için. 3 kolay ve basit gol yediğim için üzgünüm. Trabzonspor çok iyi bir takım. Evimizde 3 puan kaybettik. Bir dahaki maça en iyi şekilde hazırlanıp kazanmak istiyoruz." dedi.

Öte yandan Gaziantep FK'da Janio Bikel de, "Şunu söylemek istiyorum. Bizim için zorlu maçtı. Bütün maçlara kazanmak için çıkıyoruz ama takım da zorlu. 3 maç 3 mağlubiyet oldu. Dünyanın sonu değil ama düştüğümüz yerden kalkıp istediğimiz sonuçları almak istiyoruz." sözlerini sarf etti.

 

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