Filip Novak: "İyiydik ama hücumu geliştirmeliyiz"

Fenerbahçeli Filip Novak, Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Filip Novak: 'İyiydik ama hücumu geliştirmeliyiz'
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26 Eylül 2021 18:13
Fenerbahçe'nin Hatayspor'u deplasmanda 2-1 yendiği maçta ikinci golü atan Filip Novak açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Filip Novak "Maça gergin başladık ama adım adım kendi ritmimizi arttırdık. Hücumda daha da etkili olabilirdik. Takım olarak defansta iyiydik. Küçük bir hatadan gol yedik. Ancak tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ofansif anlamda kendimizi biraz geliştirmeliyiz." dedi.


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