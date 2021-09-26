Fenerbahçe'nin Hatayspor'u deplasmanda 2-1 yendiği maçta ikinci golü atan Filip Novak açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Filip Novak "Maça gergin başladık ama adım adım kendi ritmimizi arttırdık. Hücumda daha da etkili olabilirdik. Takım olarak defansta iyiydik. Küçük bir hatadan gol yedik. Ancak tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ofansif anlamda kendimizi biraz geliştirmeliyiz." dedi.



