Fenerbahçe, yeni teknik direktörünü belirlemek için arayışlarını sürdürüyor. Gündemdeki isim ise Jorge Jesus… Kanarya teknik direktörün belirlenmesinden sonra ise takımdan gönderilecek isimleri belirleyecek.



Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Sivasspor ise Filip Novak ile yaşanacak gelişmeleri yakından takip ediyor… Yiğidolar, Fenerbahçe'nin Novak'ı tamamen gözden çıkarması durumunda Sarı-Lacivertliler'in kapısını çalacak.



TRABZONSPOR'A ALDIRAN İSİMDİ



Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor'u çalıştırdığı dönemde Çekyalı sol kanat oyuncusunu Bordo-Mavililer'e aldıran isimdi… Novak'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezon sona eriyor.



Filip Novak'ın da Fenerbahçe'den ayrılmak istediği belirtildi. Süper Lig ekibi Sivasspor dışında Çekya Ligi takımlarının da tecrübeli oyuncuya ilgisi olduğu öğrenildi.



31 yaşındaki oyuncu 2020 yılında Fenerbahçe'ye bonservis bedeli ödenmeden transfer edilmişti. Trabzonspor ise Novak'ı Midtjlland'tan 1.9 milyon Euro'ya transfer etmişti. Tecrübeli oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasını 26 kez giyerken 3 gol attı ve 2 de asiste imza attı.









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