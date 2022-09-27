Filip Novak, Fenerbahçe'den ayrılıyor

Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak için uğraş verdiği isimlerden Filip Novak, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Jazira ile anlaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Filip Novak, Fenerbahçe'den ayrılıyor
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27 Eylül 2022 20:15
Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği isimlerden Filip Novak, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre;Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Jazira'nın teklifini kabul eden Çek oyuncunun transferi kısa süre içerisinde resmiyet kazanacak.

BAE için son tarih 4 Ekim

Birleşik Arap Emirlikleri'nde takımların transfer hareketliliği dikkat çekiyor. Dün Al Wahda, Allan transferini bitirirken Shabab Al Ahli de Jason Denayer transferinde sona gelmiş durumda. Birleşik Arap Emirlikleri'nde transfer dönemi 4 Ekim'de kapanacak.

Sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu

Trabzonspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen Filip Novak'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyordu.

32 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 51 maçta 4 gol atıp 3 asist yaptı.

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