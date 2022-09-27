Filip Novak, Fenerbahçe'den ayrılıyor

Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği isimlerden Filip Novak, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre;Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Jazira'nın teklifini kabul eden Çek oyuncunun transferi kısa süre içerisinde resmiyet kazanacak.



BAE için son tarih 4 Ekim



Birleşik Arap Emirlikleri'nde takımların transfer hareketliliği dikkat çekiyor. Dün Al Wahda, Allan transferini bitirirken Shabab Al Ahli de Jason Denayer transferinde sona gelmiş durumda. Birleşik Arap Emirlikleri'nde transfer dönemi 4 Ekim'de kapanacak.



Sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu



Trabzonspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen Filip Novak'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyordu.



32 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 51 maçta 4 gol atıp 3 asist yaptı.





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