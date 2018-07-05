Fikret Orman: 'Dünya Kupası'nda gönlüm Hırvatistan'dan yana'

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün Slovakya kampında değerlendirmelerde bulundu.Vida'nın satışının kast edilerek sorulan "2018 Dünya Kupası'nda hangi takımı tutuyorsunuz?" sorusuna Fikret Orman, "Tabii ki Hırvatistan şeklinde cevap verdi. Vida'nın performansıyla oldukça iyi işler yaptığını ifade eden Orman, "Vida çok iyi, kendine güveniyor, güven veriyor. Pepe ve Quaresma da çok iyiydi ancak elendiler. Bizim gönlümüz tabii ki Hırvatistan'dan yana" ifadelerini kullandı.Beşiktaş'ın yeni sezon formalarını da değerlendiren Orman, "Geçen sezonki beyaz formamız da çok güzeldi, bu sezonki kırmızı forma da çok güzel, siyah forma da çok güzel. Her dönemin kendi özgü bir hikayesi var, Beşiktaş iki sezon şampiyon olarak yeni bir hikaye yazdı, geçen sezon şansız bir şekilde şampiyonluğu kaybettik, artık bu sezona odaklanıyoruz" şeklinde konuştu.