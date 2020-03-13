FIBA organizasyonları sezon sonuna kadar askıya alındı

FIBA, koronavirüs tehlikesi nedeniyle bütün organizasyonların sezon sonuna kadar askıya alındığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
FIBA organizasyonları sezon sonuna kadar askıya alındı
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13 Mart 2020 22:51
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sezon sonuna kadar bütün organizasyonları askıya aldı.

FIBA'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle mevcut durumun değerlendirildiği, oyuncuların, antrenörlerin, yetkililerin, taraftarların sağlığı ve güvenliğini korumak adına tüm FIBA organizasyonlarının (Kadınlar Avrupa Ligi, Kadınlar Avrupa Kupası ve FIBA Avrupa Kupası) sezon sonuna kadar askıya alındığı duyuruldu.

Açıklamada, FIBA'nın gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceği ve bu organizasyonların 2019-2020 sezonunun durumu hakkında gerekli kararları alacağı belirtildi.

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