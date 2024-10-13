Fernando Santos, Azerbaycan'da da kayıplarda!

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Azerbaycan Milli Takımı'nın başına geçen Fernando Santos, Uluslar Ligi'nde İsveç, Slovakya ve Estonya'ya kaybederek puansız son sırada yer aldı.

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Fernando Santos, Azerbaycan'da da kayıplarda!
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13 Ekim 2024 12:18
Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından Azerbaycan Milli Takımı'nın başına geçen Portekizli teknik adam Fernando Santos adeta kabus yaşıyor.

Uluslar Ligi'nde İsveç, Slovakya ve Estonya'ya kaybederek puansız son sırada kaldı. Santos, Haziran 2024'te Azerbaycan'ın başına geçmişti. Yapılan açıklamada Santos'a rekabetçi takım oluşturma ve Euro 2028 elemelerinde başarılı performans sergileme hedefi konulduğu belirtilmişti.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ı çalıştıran Fernando Santos 16 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi almıştı. Siyah-Beyazlılar bu maçlarda 20 gol atarken kalesinde 13 gol görmüştü. Beşiktaş'ta 1.56 puan ortalaması tutturan Santos'un görevine son verilmişti. Santos, Azerbaycan dışında Polonya, Portekiz ve Yunanistan Milli Takımları'nda görev yaptı.
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