Fernando Muslera: 'Haksız bir penaltı'

'ın Uruguaylı file bekçisi'ya 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Yanlış penaltı kararına dikkat çeken Muslera, "Penaltıyı tam göremedim ama herkes bize penaltı olmadığını söyledi. Böyle önemli bir maçta, haksız bir penaltı ile gelen 1-0, bizi aşağıya çekti" dedi.Rövanşta ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını kaydeden tecrübeli kaleci, "Ancak sonrasında toparladık, golü de bulduk ama avantajlı skoru alamadık. Tekrardan toparladık, pozisyonlar da bulduk, iyi de oynadık aslında ama avantajlı bir skor alamadık. İstediğimiz bir skorla ayrılamadık, şu anda avantaj onlarda gibi görünüyor ama futbolda her şey olur. İki ayaklı bir tur, rövanşta her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.