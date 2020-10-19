Fernando: 'Chelsea'yi yenmeye gidiyoruz'

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve sonrasında Sevilla'nın yolunu tutarak kariyerini burada sürdüren Fernando, Chelsea ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



33 yaşındaki orta saha, Sevilla ile geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nin kazanma başarısı gösterdi.



"KAZANMAYI UMUYORUZ"



Fernando yaptığı açıklamada; "Stamford Bridge oynaması zor bir yer. Chelsea'nin yetenekli oyuncuları var. Kazanmayı umut ederek gidiyoruz." dedi.



City'de beraber çalıştığı Guardiola hakkında açıklamalarda bulunan Fernando; "O çok farklı. Guardiola, büyük bir hevesle çalışıyor ve her şeyi inceliyor. Her zaman bir arayış içinde ve oyunu daha iyi çözmek istiyor. Antremanda kötü bir pas attığında hemen uyarıyor ve küçük bir avantaj için detaylara dikkat ediyor." dedi.



Fernando, Galatasaray'da oynadığı 2 sezonda da şampiyonluk sevincini yaşamıştı.



