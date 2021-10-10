Fernando: "2-3 yıllık sözleşme istiyorum"

Galatasaray'ın eski orta saha oyuncusu Fernando, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fernando: '2-3 yıllık sözleşme istiyorum'
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10 Ekim 2021 16:27
Galatasaray'ın eski oyuncularından Fernando, Sevilla ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak istediğini söyledi.

2-3 yıllık yeni bir kontrat talep ettiğini söyleyen 34 yaşındaki oyuncu, "Sevilla, benim evim ancak karar sadece bana bağlı değil. Sadece bana bağlı olsaydı şu anda her şey bitmiş olurdu. Bekliyorum, umarım bu sezon çok iyi bir performans ortaya koyarım ve 2-3 yıllık yeni sözleşme imzalarım. Ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan 4 milyon euro bonservis bedeliyle 2019'da Sevilla'ya transfer olan Fernando, takımın en önemli isimlerinden biri haline gelirken 3. kaptanlık görevine getirildi.


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