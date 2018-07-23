Ferdinand ve Boateng'den Mesut Özil mesajı

İngiltere Milli Takımı'nın eski futbolcusu Rio Ferdinand ile Almanya Milli Takımı'nın defans oyuncusu Jerome Boateng, ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'e destek verdi.Rio Ferdinand, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Mesut Özil'in yayımladığı metni paylaşarak, "Çok büyük saygı" ifadesini kullandı.Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nda beraber forma giydiği Gana asıllı futbolcu Jerome Boateng ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Mesut Özil ile çektirdiği bir fotoğrafa yer vererek, Almanca ve İngilizce olarak "Seninle olmak büyük mutluluktu Abi" metnini yayımladı. Boateng'in "abi" kelimesini Türkçe yazması dikkati çekti.Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de oynayan milli futbolcu Cenk Tosun, mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti.Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar ve eleştiriler yapılmıştı.