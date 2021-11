Ferdinand'dan Ronaldo'ya övgü dolu sözler

UEFA Şampiyonlar Ligi F grubu 4. maçında 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Atalanta-Manchester United maçının ardından katıldığı spor programında açıklama yapan MANU'nun eski yıldızı Rio Ferdinand, takımının gollerini kaydeden Cristiano Ronaldo'yu övgü dolu sözlerle destekledi.



Ferdinand, Ronaldo hakkında: "Yeterince çalışmadığını söylüyorlar ama oyundaki en zor şeyi yapıyor, gol atıyor. Herhangi bir ülkede, herhangi bir stadyumda, herhangi bir zamanda, en önemli anda ortaya çıkıyor ve işini yapıyor." sözlerini söyledi.



"United dağınık oynadı"



Manchester United'ın Atalanta karşısında oynadığı oyunu beğenmediğini söyleyen Ferdinand, "Eğer Manchester United, Manchester City ile ikinci yarıdaki gibi oynasaydı yine mağlup olur, üç, dört, beş gol atardı. Yoğunluk yoktu. Buna baktığınızda, nasıl bir oyun oynadıklarını merak ediyorsunuz. Dağınık oynadılar. Cristiano ikinci yarıda onları kurtardı."



Varane'ın takıma katkısı büyük



Manchester United'ın savunma zaafının olduğunu belirten Ferdinand, Raphael Varane'ın takımı savunmada olumlu etkisi olduğunu sözlerine ekliyor.



"Rafael Varane savunmanın her iki tarafını da çok iyi koruyor ve o gittikten sonra mutlak bir güven eksikliği ile çok dayanıksız görünmeye başladılar. Dörtlü savunma düzenine geçtiler ve Atlanta bu takımla her an başa çıkabilir gibi görünüyordu. Manchester United, Atalanta'nın daha fazla gol atmadığı ve büyük adam öne çıktığı için şanslıydı " dedi.







İLGİLİ VİDEO