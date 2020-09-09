Fenerbahçe'ye yeni kanat, Premier Lig'den geliyor!

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de gündeme İngiltere'den sürpriz bir isim geldi.
Sarı - lacivertlilerin, Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'ta forma giyen Arnaut Danjuma'yı kiralamak istediği öne sürüldü. Sol kanatta hücuma dönük oynayan 23 yaşındaki oyuncu, Ferdi'nin Nijmegen'den de takım arkadaşı.
Geçtiğimiz sezon uyluğundan sakatlanan Hollandalı oyuncu, Bournemouth'ta sadece 14 maçta 741 dakika şans buldu, skor üretemedi.
Sarı - lacivertlilerin, Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'ta forma giyen Arnaut Danjuma'yı kiralamak istediği öne sürüldü. Sol kanatta hücuma dönük oynayan 23 yaşındaki oyuncu, Ferdi'nin Nijmegen'den de takım arkadaşı.
Geçtiğimiz sezon uyluğundan sakatlanan Hollandalı oyuncu, Bournemouth'ta sadece 14 maçta 741 dakika şans buldu, skor üretemedi.