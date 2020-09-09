Fenerbahçe'ye yeni kanat, Premier Lig'den geliyor!

Takıma yaptığı takviyelerle transfer döneminin şimdiye kadar en hızlı takımı olan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Deniz Türüç ve Garry Rodrigues'den beklediği verimi alamadı. Kanat transferi için harekete geçen sarı lacivertli takım Premier Lig'den yıldız ismi gündemine aldı.

Haber; Sabah
Fenerbahçe'ye yeni kanat, Premier Lig'den geliyor!
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09 Eylül 2020 10:25
Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de gündeme İngiltere'den sürpriz bir isim geldi.

Sarı - lacivertlilerin, Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'ta forma giyen Arnaut Danjuma'yı kiralamak istediği öne sürüldü. Sol kanatta hücuma dönük oynayan 23 yaşındaki oyuncu, Ferdi'nin Nijmegen'den de takım arkadaşı.

Geçtiğimiz sezon uyluğundan sakatlanan Hollandalı oyuncu, Bournemouth'ta sadece 14 maçta 741 dakika şans buldu, skor üretemedi.



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