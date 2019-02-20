Son 5 deplasmanda kazanamadı

Rusya'da galibiyeti yok

Bu sezon deplasman performansı dibe vurdu

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında yarın deplasmanda Rusya'nın Zenit takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe'nin, Avrupa'daki deplasman karnesi iyi değil.Sarı-lacivertliler, Zenit maçıyla Avrupa arenasında yarın dış sahalardaki 116. maçını oynayacak.Rakip sahalarda daha önce 115 maç yapan sarı-lacivertliler, 65 kez mağlup oldu.Fenerbahçe, 27 galibiyet ve 23 beraberlik elde ettiği Avrupa deplasmanlarında, rakip filelere 117 gol atarken, kalesinde 214 gol gördü.Fenerbahçe, Avrupa'da dış sahada oynadığı son 5 maçı da kazanamadı.Bu maçların 4'ünü kaybeden Fenerbahçe, bir kez de berabere kaldı. Geçen sezon Vardar'a yenilen sarı-lacivertliler, bu sezon da Benfica, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava'ya kaybetmekten kurtulamadı. Fenerbahçe, bu sürede Anderlecht'le de berabere kalarak sahadan ayrıldı.Sarı-lacivertliler, Avrupa'daki son deplasman galibiyetini 27 Temmuz 2017'de Avusturya'da Sturm Graz karşısında elde etti.Fenerbahçe, Rusya'da daha önce oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanamadı.Daha önce Rus ekipleriyle deplasmanda 4 maça çıkan Fenerbahçe, Krasnador ve Spartak Moskova'ya kaybederken, Lokomotif Moskova ile CSKA Moskova'yla ise berabere kaldı.Fenerbahçe, tarihindeki en kötü deplasman performanslarından birine ise bu sezon imza attı.Sarı-lacivertliler, bu sezon 3 kulvarda (Spor Toto Süper Lig, Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası) dış sahada çıktığı 17 maçın sadece 2'sini kazanabildi. Bu maçlarda sarı-lacivertliler, 5 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı.Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda Avrupa'da maç kazanamazken, iki galibiyetini lig ve kupada aldı.