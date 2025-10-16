Fenerbahçeli yönetici İlker Alkun'un babası son yolculuğuna uğurlandı

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İlker Alkun'un vefat eden babası İbrahim Alkun, son yolculuğuna uğurlandı.
İbrahim Alkun için Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.
Cenaze törenine Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra eski yöneticilerden Sertaç Komsuoğlu, Hulusi Belgü, İlker Dinçay ve Alkun'un sevenleri katıldı.
