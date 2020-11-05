Fenerbahçe'den Steven Caulker operasyonu

Ara transfer dönemi için hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, stoper mevkisine bir takviye yapmayı amaçlıyor. Buna göre hedefteki isimleri belirleyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut, Alanyaspor'dan eski öğrencisi Steven Caulker'i ilk sıraya aldı. 28 yaşındaki futbolcuyu devre arasında kadrosuna katmayı amaçlayan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu transferde başrolü oynayacak.

Abone Ol
Fenerbahçe'den Steven Caulker operasyonu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Kasım 2020 11:42
Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen ve sezon öncesinde 18 yıldız futbolcuyu kadrosuna katarak gövde gösterisi yapan Fenerbahçe'de yönetim, şimdi de ara transfer dönemine odaklandı. Maç fazlasıyla zirvede yer alan sarı-lacivertliler, 4 maçta 5 gol yiyerek savunmasını henüz oturtamazken Kanarya'nın devre arasındaki ilk hamlesinin stoper transferi olacağı öğrenildi.

Yeni Asır'ın haberine göre, teknik direktör Erol Bulut'un Alanyaspor'dan öğrencisi olan Steven Caulker için harekete geçeceği öne sürüldü.

HAVA HAKİMİYETİ İLE DİKKAT ÇEKTİ

28 yaşındaki İngiliz oyuncunun sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması sebebiyle devre arasında girişimlerin başlayacağı bildirildi. İstanbul ekibi Steven Caulker'i sezon başında da Alanyaspor'dan istemiş, takas teklifinde bulunmuştu. Ancak anlaşma sağlanamamıştı. Hava hakimiyetiyle dikkatleri üzerine çeken 1.91 boyundaki Caulker, İngiltere Milli Takımı'nda 1 kez oynayıp 1 gol attı. Tecrübeli futbolcu Tottenham ve Liverpool'da görev yaptı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için