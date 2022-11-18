Fenerbahçe'yi kahreden trafik kazası

Fenerbahçeli milli boksör Mehmet Aydemir, trafik kazası geçirdi.



Milli boksörün karıştığı kazada yanındaki arkadaşı Yiğit Şahin hayatını kaybetti.



Kaza sonrası Fenerbahçe sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçeli milli boksörümüz Mehmet Aydemir'in Trabzon'da geçirdiği trafik kazası sonrası yaralandığı, aynı arabada bulunan arkadaşı Yiğit Şahin'in ise hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.



Yiğit Şahin'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.



Sporcumuza da acil şifalar diliyor, bir an önce eski sağlığına kavuşarak aramıza katılmasını temenni ediyoruz." denildi.





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