Fenerbahçe yerine eski kulübünü seçti!

Fenerbahçe'nin de transfer teklifi yaptığı 32 yaşındaki Yunan stoper Sokratis, benzer finansal teklifi sunan eski kulübü Genoa'yı tercih etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe yerine eski kulübünü seçti!
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08 Ocak 2021 15:33
Fenerbahçe'nin de transfer teklifi yaptığı Sokratis Papastathopoulos, tercihini Genoa'dan yana kullandı.

Sky Sports Italia'nın haberine göre; Fenerbahçe ve Genoa'dan benzer teklifler alan Sokratis, Lazio'dan da teklif bekledi ancak Roma kulübünün hocası Simone Inzaghi, Sokratis transferini veto etti. Sokratis, masada finansal açıdan birbirine yakın iki teklif olunca tercihini eski kulübü Genoa'yı tercih etti.

32 yaşındaki Yunan stoperin önümüzdeki günlerde İtalya'ya giderek Genoa'ya imza atacağı vurgulandı.

2008-2010 arasında Genoa forması giyen ve ardından Milan, Werder Bremen, Dortmund ve Arsenal kulüplerinde de oynayan Sokratis, kadroya kaydedilmediği için bu sezon Arsenal formasıyla lig maçına çıkamadı.



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