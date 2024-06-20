Fenerbahçe'ye sürpriz öneri: Dreskovic

Transfer döneminde dünyaca ünlü isimler Fenerbahçe ile anılsa da farklı öneriler de gündeme geliyor.
Bu futbolculardan birinin Debrecen forması giyen Meldin Dreskovic olduğu öğrenildi. 26 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Macaristan Ligi'nin en iyi stoperi seçildi.
Debrecen ile sözleşmesi sona eren 1.91'lik savunmacının, Fenerbahçe'nin oyuncu izleme komitesinin radarına daha önce takıldığı ve son olarak menajerler tarafından önerildiği belirtildi.
Bu futbolculardan birinin Debrecen forması giyen Meldin Dreskovic olduğu öğrenildi. 26 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Macaristan Ligi'nin en iyi stoperi seçildi.
Debrecen ile sözleşmesi sona eren 1.91'lik savunmacının, Fenerbahçe'nin oyuncu izleme komitesinin radarına daha önce takıldığı ve son olarak menajerler tarafından önerildiği belirtildi.