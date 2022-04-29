Fenerbahçe'ye Serdar Aziz'den kötü haber

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı ağırladığı maçta sarı-lacivertliler adına kötü bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Serdar Aziz, 80. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.
Serdar Aziz gelecek hafta Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynayacağı derbide görev yapamayacak.
Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Serdar Aziz, 80. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.
Serdar Aziz gelecek hafta Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynayacağı derbide görev yapamayacak.
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