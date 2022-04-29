Fenerbahçe'ye Serdar Aziz'den kötü haber

Fenerbahçe'ye başarılı savunma oyuncusu Serdar Aziz'den kötü haber geldi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye Serdar Aziz'den kötü haber
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29 Nisan 2022 22:14
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı ağırladığı maçta sarı-lacivertliler adına kötü bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Serdar Aziz, 80. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.

Serdar Aziz gelecek hafta Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynayacağı derbide görev yapamayacak.

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