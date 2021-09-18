Fenerbahçe ve TFF'nin Ferdi Kadıoğlu seferberliği

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın gelmesiyle beraber performansı yükselen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ferdi Kadıoğlu için hem Sarı-Lacivertli ekip hem de TFF harekete geçti.Fenerbahçe genç yıldızın sözleşmesini uzatmak isterken, TFF ise Ferdi'yi A Milli Takım'a kazandırmak istiyor.Bu sezon 6 maçta oynayıp 1 gol ve 2 asistlik performans sergileyen genç yıldız Altay deplasmanında müthiş oynadı.