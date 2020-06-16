Fenerbahçe - Trabzonspor maçı iddaa tahmini

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. İlk maçı evinde 2-1 kazanan Trabzonspor, Fenerbahçe deplasmanında final biletini alarak iki kupa hedefini sürdürmek istiyor. Fenerbahçe ise kötü geçen sezonda Türkiye Kupası'na tutunda ve burada hata yapmak istemiyor.



Fenerbahçe ile Trabzonspor'un Türkiye Kupası'ndaki erken finali Sporx iddaa ekibi değerlendirdi. İşte iddaa'da kaçırılmayacak bu dev karşılaşmanın tahmini...



MAÇIN İDDAA TAHMİNİ



Türkiye Kupası rövanş maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Trabzon'da oynanan maçı, bordo-mavili takım 2-1 kazanarak avantaj sağlamıştı.



Fenerbahçe'de Max Kruse ve cezalı Ozan Tufan dışında önemli bir eksik yok; Vedat Muriqi bu maçla beraber ilk 11'e geri dönüyor. Trabzonspor'da ise Jose Sosa'nın sakatlığı devam ediyor; Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme'nin yerine ise Ndiaye'nin 11'de olması bekleniyor.



Fenerbahçe - Trabzonspor maçları her zaman büyük bir heyecana sahne oluyor ve dolayısıyla bu maçlar golü da vaad ediyor. İki takım arasında oynanan son 8 maçta da karşılıklı goller görüldü.



Fenerbahçe için sezonun final maçı; Trabzonspor açısından ise tarihi bir sezonun kapılarını açabilecek eşik maçı... İki takımın da kazanması sürpriz olmaz; dolayısıyla kuponlarımızda bu maça yer verirken mümkün mertebe alternatif tercihlere yönelmekte fayda var.



MUHTEMEL 11'LER



Fenerbahçe: Altay, Falette, Serdar Aziz, Hasan Ali, Dirar, Emre, Gustavo, Deniz, Garry, Mehmet Ekici, Vedat



Trabzonspor: Erce, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdülkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth.



Sizler için hazırladığım 6 bahis;



1.45 Karşılıklı Gol Var

1.55 +9.5 Korner Üst

1.45 1. Yarı +5.5 Korner Alt

1.70 En çok korner Fenerbahçe

1.95 Kırmızı Kart Var

1.75 2. Yarı Daha Çok Gol



