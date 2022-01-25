Fenerbahçe sol bek için geri sayıma geçti!

Fenerbahçe, Stade-Reims ile 26 yaşındaki Fildişili sol bek Ghislain Konan'ın transferi konusunda anlaşma sağladı.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Konan için Reims ile el sıkıştı. Afrika Uluslar Kupası için Fildişi Sahili milli takımıyla birlikte Kamerun'da olan Konan ile görüşmelere başlayan Fenerbahçe, transfere en kısa sürede nokta koymayı hedefliyor.



Fenerbahçe, Konan ile anlaşırsa en erken 27 Ocak'ta, en geç 7 Şubat'ta takım kampına katılmasını amaçlıyor.



Kariyerinde ASEC Mimosas, Vitoria Guimaraes formaları da giyen Konan, 2018 yazında 4 milyon euro karşılığı Stade-Reims'e transfer oldu.



Konan, bu sezn oynadığı 17 lig maçında 1 gol atıp 2 asist yaptı.





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