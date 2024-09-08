Fenerbahçe Petrol Ofisi, yeni sezona galibiyetle başladı!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, deplasmanda ABB FOMGET'i 2-1 yendi.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe Petrol Ofisi, yeni sezona galibiyetle başladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Eylül 2024 19:52
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, deplasmanda ABB FOMGET'i 2-1 mağlup etti.

Sincan Yenikent Osmanlı Stadı'nda oynanan maçta Fenerbahçe Petrol Ofisi'ne galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Yağmur Uraz ile 73. dakikada Ece Türkoğlu attı.

Ankara temsilcisinin tek golü ise 34. dakikada Maria Alves'ten geldi.

ABB FOMGET, Diyarbakır'da kaybolan ve uzun aramalar sonucunda bugün cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ı anmak için sahaya Narin'in adının yazılı olduğu tişörtlerle çıktı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery