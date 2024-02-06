Fenerbahçe Parolapara, CEV Cup'ta rövanş maçına çıkıyor

Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final rövanşında 7 Şubat Çarşamba günü Belçika'nın Greenyard Maaseik ekibini konuk edecek.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Sarı-lacivertliler, deplasmanda oynadığı çeyrek final ilk maçını 3-0 kazanmıştı.
Fenerbahçe Parolapara, rövanş mücadelesinde rakibini yenmesi ya da 3-2 mağlup olması halinde yarı finale yükselecek. Müsabakayı Greenyard Maaseik'in 3-0 veya 3-1 kazanması durumunda ise adını yarı finale yazdıracak ekip, altın set sonucunda belli olacak.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Sarı-lacivertliler, deplasmanda oynadığı çeyrek final ilk maçını 3-0 kazanmıştı.
Fenerbahçe Parolapara, rövanş mücadelesinde rakibini yenmesi ya da 3-2 mağlup olması halinde yarı finale yükselecek. Müsabakayı Greenyard Maaseik'in 3-0 veya 3-1 kazanması durumunda ise adını yarı finale yazdıracak ekip, altın set sonucunda belli olacak.