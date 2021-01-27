Fenerbahçe Opet, 2. etapta yine kazandı

Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi 4. turunun Fransa'da düzenlenen B Grubu 2. etap mücadelesinde Fenerbahçe Opet, Slovenya'nın Calcit Volley takımını 3-0 mağlup etti.
Nantes kentindeki Mangin Beaulieu Spor Salonu'nda oynanan maçı sarı-lacivertli ekip, 25-13, 25-18 ve 25-20'lik setlerle kazandı.
Fenerbahçe Opet, üçüncü ve son maçında 28 Ocak günü İtalya'nın Carraro Imoco Volley takımıyla TSİ 22.30'da karşı karşıya gelecek.
Nantes kentindeki Mangin Beaulieu Spor Salonu'nda oynanan maçı sarı-lacivertli ekip, 25-13, 25-18 ve 25-20'lik setlerle kazandı.
Fenerbahçe Opet, üçüncü ve son maçında 28 Ocak günü İtalya'nın Carraro Imoco Volley takımıyla TSİ 22.30'da karşı karşıya gelecek.