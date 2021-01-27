Fenerbahçe Opet, 2. etapta yine kazandı

Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi 4. turunun Fransa'da düzenlenen B Grubu 2. etap mücadelesinde Fenerbahçe Opet, Slovenya'nın Calcit Volley takımını 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Opet, 2. etapta yine kazandı
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27 Ocak 2021 21:35
Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi 4. turunun Fransa'da düzenlenen B Grubu 2. etap mücadelesinde Fenerbahçe Opet, Slovenya'nın Calcit Volley takımını 3-0 mağlup etti. 

Nantes kentindeki Mangin Beaulieu Spor Salonu'nda oynanan maçı sarı-lacivertli ekip, 25-13, 25-18 ve 25-20'lik setlerle kazandı. 

Fenerbahçe Opet, üçüncü ve son maçında 28 Ocak günü İtalya'nın Carraro Imoco Volley takımıyla TSİ 22.30'da karşı karşıya gelecek.



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