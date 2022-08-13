Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibini tanıyalım!

Geçen sezon Avusturya Bundesliga'yı 4. sırada bitiren ve ardından Şampiyonluk Turu grubunda 3. olarak Avrupa Ligi bileti alan Austria Wien, mütevazı kadrosu ile dikkat çekiyor.



24 defa Avusturya şampiyonu olan Austria Wien, bu üstünlüğünü Salzburg sonrasında tamamen kaybederken son şampiyonluğu olan 2012-13'ün ardından bir daha bu başarıyı tekrarlayamadı.



Viyana kulübü, 2002-03 sezonunda da F.Bahçe'nin eski hocası Cristoph Daum ile şampiyonluk yaşamıştı. Şu anda 19.8 milyon Euro kadro değeri bulunan mor-beyazlı kulüp karşısında F.Bahçe ise 186.7 milyon Euro'luk değeri ile net favori durumunda



1.94'LÜK DEV SANTRFOR



Alman kaptanı Mühl savunmadaki liderlik özellikleri ile dikkat çekiyor. Takımın piyasa değeri en yüksek (3 milyon Euro) ismi altyapıdan yetişen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Matthias Braunöder. Geçen sezon yaşanan gol yollarındaki sorunları çözmek adına Haris Tabakovic takviyesi yapılırken 1.94'lük İsviçreli, ligdeki Altach maçında ilk kez 90 dakika sahada kalıp ağları sarstı.



İLK KEZ TEKNİK DİREKTÖR!



Takımın başındaki ikinci sezonuna giren teknik direktör Manfred Schmid, kariyerinde ilk kez bu seviyede. Futbolcu olarak görev yaptığı A.Wien'e 2002'de U19 takımı antrenörü olarak dönen 51 yaşındaki çalıştırıcı, sonrasında Borussia Dortmund ve Köln'de yardımcı antrenörlük yaptı. Geçen sezon Viyana ekibi ile 38 maçta 1.3 puan ortalaması yakalanırken 4-2-3-1 ile 4-3-2-1 genel olarak tercih ettiği formasyonlar.









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