Fenerbahçe Medicana, set vermeden kazandı

SMS Grup Efeler Ligi 2. haftasında Fenerbahçe Medicana, evinde ağırladığı Cizre Belediyesini 3-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Medicana, set vermeden kazandı
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13 Ekim 2024 14:31
Son güncelleme 13 Ekim 2024 16:27
SMS Grup Efeler Ligi 2. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Medicana, evinde ağırladığı Cizre Belediyesine set vermeden 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erdal Akıncı, Selçuk Görmen

Fenerbahçe Medicana: Samet Baltacı, Drzyzga, Yasin Aydın, Çağatay Durmaz, Luburic, Salehi (Caner Dengin, Burak Güngör, Karyagin, Caner Pekşen, Yılmaz Üner)

Cizre Belediyespor: Metin Toy, Ivanov, Furkan Dur, Thondike, Bardarov, Emre Batur (Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Caner Çiçekoğlu, Oğuzhan Doğruluk, Kemal Kayhan)

Setler: 25-20, 25-21, 25-17

Süre: 75 dakika (26, 25, 24)

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