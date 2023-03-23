Fenerbahçe, milli maçlar sebebiyle lige verilen arada Zenit ile karşı karşıya geldi.



Ülker Stadı'nda oynanan maç 2-2 eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe'nin golleri 7. dakikada Mert Hakan Yandaş ve 68. dakikada Bora Aydınlık kaydetti. Zenit'in golleri 21. dakikada Malcom ve 42. dakikada Claudinho'dan geldi.



Fenerbahçe'de Joao Pedro, 34. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.



OYUNA DEVAM EDEMEDİ



Zenit'e karşı iyi bir performans ortaya koyan Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Jin-Ho Jo, sakatlanarak oyundan çıktı.



Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç oyuncusu Bora Aydınlık, ceza sahası dışından ağları güzel bir golle havalandırdı.



Fenerbahçeli Mert Hakan ile Zenitli futbolcu Bakaev arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Araya giren diğer oyuncular tartışmanın büyümesini engelledi.



TARAFTARLAR ARASINDA TARTIŞMA



Fenerbahçeli taraftarlar ve Rus taraftarlar arasında maçın ilk yarısında tartışma yaşandı. Polis güçleri Rus taraftarları stadyumdan çıkardı.



TÜM GELİRLER DEPREMZEDELERE



Daha önce maçın tüm gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağı açıklanmıştı.



13 BİN BİLETLİ SEYİRCİ



Fenerbahçe ile Zenit arasındaki müsabakayı yaklaşık 13 bin biletli seyirci takip etti.



Bu arada maçın ilk yarısında rakip takımın beraberlik golünden sonra, Fenerium alt tribününde bulunan Fenerbahçeli taraftarlar ile aynı yerde maçı izleyen bazı Zenitli taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Olaya müdahale eden emniyet güçleri, Zenitli taraftarları, tribünden uzaklaştırıp misafir takım taraftarı bölümüne aldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci, taraftarların yanına giderek sakin olmalarını istedi.



Müsabakanın geliri afet bölgesindeki vatandaşlara bağışlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR



7. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ön alanda yapılan presle topu kazanan Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun ile yaptığı verkaçla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda, meşin yuvarlağı plase vuruşla filelere gönderdi: 1-0



19. dakikada ceza sahasındaki Mantuan, savunma oyuncusunun müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.



21. dakikada penaltı atışını kullanan Malcom, top köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1



33. dakikada Jin-Ho Jo'nun pasında topu ceza sahasında kontrol eden Pedro, rakibin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı kararı verdi.



34. dakikada Pedro'nun kullandığı penaltıda top üst direkten dışarı çıktı.



42. dakikada Zenit öne geçti. Ceza sahası sol çaprazında Malcom'un pasını kontrol eden Claudinho'nun kalecinin solundan vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2



İlk yarı Zenit'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



68. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Crespo'nun pasında topu ceza sahası yayı önünde iyi kontrol eden Bora Aydınlık'ın sağ ayağıyla sert vuruşunda, top üst köşeden ağlarla buluştu: 2-2



Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.



Stat: Ülker



Hakemler: Cihan Aydın, Anıl Usta, Ogün Kamacı



Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Yiğit Efe Demir (Dk. 90 Yusuf Kocatürk), Nazım Sangare (Dk. 85 Muhammet İmre), Mert Hakan Yandaş, Miguel Crespo, Jin-Ho Jo (Dk. 62 Bora Aydınlık), Ahmet Necat Aydın, Pedro (Dk. 85 Ensar Brahic), Serdar Dursun



Zenit: Vasyutin (Dk. 46 Odoevskiy), Erokhin, Chistyakov, Adamov, Krugovol (Dk. 87 Shaikhtdinov), Sutormin, Santos (Dk. 46 Wendel), Bakaev (Dk. 76 Saus), Malcom (Dk. 87 Vakhania), Claudinho (Dk. 46 Rodrigao), Mantuan



Goller: Dk. 7 Mert Hakan Yandaş, Dk. 68 Bora Aydınlık (Fenerbahçe), Dk. 21 Malcom (Penaltıdan), Dk. 42 Claudinho (Zenit)



Sarı kartlar: Dk. 43 Claudinho, Dk. 50 Bakaev, Dk.84 Wendel (Zenit)









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