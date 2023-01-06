Fenerbahçe-Galatasaray maçında ilk golü atan avantajlı!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 8 Ocak Pazar günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor.



Rekabette 29 yılı kapsayan son 58 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 5 kez mağlup oldu. Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 12 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 24 karşılaşmayı kazandı. İki takım arasında yapılan son 58 lig maçının 8'i gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların 6'sında ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu.



Bu dönemdeki 4 karşılaşmada Galatasaray, ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı. İki takım arasında 2019-2020 sezonunda Kadıköy'de yapılan karşılaşmada ise Fenerbahçe 1-0 öne geçmesine karşın sarı-kırmızılılar maçı 3-1 kazandı. Fenerbahçe, söz konusu dönemde öne geçmesine rağmen ilk kez derbi mağlubiyeti yaşadı.



Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde yapılan son 58 lig mücadelesinin 9'u ise golsüz eşitlikle sona erdi.



FENERBAHÇE'NİN PERFORMANSI



Ligde yaptığı 16 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, ilk golü attığı 12 müsabakanın 10'unu kazandı, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Yaptığı 3 karşılaşmalarda rakibinin ilk golü atmasına engel olamayan sarı-lacivertliler, söz konusu mücadelelerde 1 galibiyet, 2 yenilgi gördü. Fenerbahçe'nin 1 maçı ise golsüz eşitlikle sona erdi.





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