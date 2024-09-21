Fenerbahçe - Galatasaray derbisi Bilyoner'de!

Türkiye'de nefesler tutuldu, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi için geri sayıma geçildi.
Dünyanın en büyük derbilerinden biri olarak görülen dev derbide İstanbul Boğazı'nın iki yakasını birleştiren, 115 yıllık tarihe sahip Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 401. randevu 21 Eylül Cumartesi akşamı Kadıköy'de oynanacak.
Jose Mourinho'lu Fenerbahçe ile Okan Buruk'lu Galatasaray arasındaki derbinin heyecanı Bilyoner'de yaşanacak.
BİLYONER'DE DERBİYE OYNAMAK İÇİN TIKLA!
Dünyanın en büyük derbilerinden biri olarak görülen dev derbide İstanbul Boğazı'nın iki yakasını birleştiren, 115 yıllık tarihe sahip Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 401. randevu 21 Eylül Cumartesi akşamı Kadıköy'de oynanacak.
Jose Mourinho'lu Fenerbahçe ile Okan Buruk'lu Galatasaray arasındaki derbinin heyecanı Bilyoner'de yaşanacak.
BİLYONER'DE DERBİYE OYNAMAK İÇİN TIKLA!