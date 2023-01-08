Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev karşılaşmada kadro değerlerinin toplamı, 6 milyar 260 milyon lirayı gördü.



Süper Lig'de bugün oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-lacivertlilerin önde olduğu görülüyor.



Güncel piyasa verilerine göre; sarı-lacivertliler, 176 milyon 950 bin euroluk kadro değeriyle ligdeki takımlar arasında bu alanda ilk sırada yer alıyor. Galatasaray'ın kadrosundaki futbolcuların değeri ise 141 milyon euro ve Trabzon'un ardından 3. sırada bulunuyor.



İki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı, yaklaşık olarak 6 milyar 260 milyon TL. Sarı-kırmızılıların Arjantinlisi Mauro Icardi, oynaması durumunda 17 milyon 500 bin euro ile sahanın en pahalı oyuncusu olacak. Galatasaray'da Lucas Torreira'nın 15 milyon euro ve Victor Nelsson'un da 14 milyon euroluk değeri bulunuyor.



Fenerbahçe'de ise 15 milyon euro ile Attila Szalai takımın en değerlisi konumunda.





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