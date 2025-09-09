Fenerbahçe Futbol Akademisi proje tanıtım töreni yapıldı.



Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona, kulüp başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra futbolculardan Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Fred Rodrigues ile eski futbolcular ve camianın önde gelen isimleri katıldı.



Burada açıklamada bulunan Ali Koç, "Başkanlık süreci boyunca birbirinden farklı duygular yaşadık. Yeri geldi öfkeyle yumruk sıktık, yeri geldi duygulandık. Bugün hissettiklerimiz farklı. Heyecanlı, gururlu ve mutluyuz. 2018 yılında seçime girerken tesisleşme konularında bir tane sözümüz var demiştik. O da finansal sıkıntıları giderdikten sonra bir futbol akademisi kurmak ve Dereağzı Tesisleri'mizi bir sporcu fabrikasına çevirmek. Bugün bu sözü tutmanın en büyük adımını atıyoruz." diye konuştu.

Söz konusu projenin Fenerbahçe'nin geleceğini inşa edeceği bir yatırım olduğunu vurgulayan Koç, şöyle devam etti:Ali Koç, teknik direktör değişikliğini Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda gerçekleştirdiklerini dile getirdi.Geçen sezon sonunda planlama doğrultusunda teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam etmeyi planladıklarını aktaran Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:Zamanlama açısından teknik direktörü göndermenin kendileri için bir risk olduğunu dile getiren Koç, şunları kaydetti:Yönetim kurulu üyesi Hamdi Akın da kulübün onarım döneminin sona erdiğini ve yatırımların başladığını ifade etti.Yönetimin karşılığı olmayan borçlar üstlendiğini ifade eden Akın,şeklinde görüş belirtti.Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yöneticiler, konuşmaların ardından Maltepe'deki araziyi ziyaret etti.Burada sembolik beton atma töreni gerçekleştiren sarı-lacivertli yönetime, Mert Hakan Yandaş ve altyapı takım kaptanları da eşlik etti.