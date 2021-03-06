Fenerbahçe deplasmanda coştu, Kadıköy'ü unuttu

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışında dalgalanmalar yaşamaya devam ediyor. Bu istikrarsız sürecin en önemli nedeni ise dış sahada ayrı iç sahada ayrı performans sergilenmesi. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde, adeta iki farklı rekor yaşıyor.



Erol Bulut, bu sezon 27. haftalar itibariyle deplasmanda 13 maçta 10 galibiyet 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 32 puan topladı ve ligin en iyi takımı oldu. Aynı zamanda Avrupa liglerinde de kıyas yapıldığında Erol Bulut'un takımı, en iyi deplasman takımı konumuna çıktı. Bulut da kulüp tarihinin lig dönemindeki en iyi deplasman hocası olmayı başardı.



Fakat iç sahada tam tersi bir görüntü yaşanıyor. Fenerbahçe'nin yıllardır kalesi olarak görülen Kadıköy artık düşmüş durumda. Fenerbahçe rakiplerine karşı tüm serilerini bir bir bitirirken, lig yarışında da hasar alıyor.



Bu sezon Kadıköy'deki 14 lig maçında 5 yenilgi, 2 beraberlik ve 7 galibiyet geldi. Evinde şimdiden 19 puan yitiren sarı-lacivertliler, tarihinin en kötü iç saha performansına imza atıyor. Erol Bulut da deplasmandaki rekorunu iç sahada tam tersi bir başarısızlık olarak yaşıyor.



Sadece 23 puan

İç sahada sadece 23 puan toplayan Fenerbahçe'nin bu durumu ligdeki liderlik yarışını da direkt etkiliyor. Fenerbahçe bu sezon iç sahada Galatasaray ve Beşiktaş'a kaybederken, tarihinde ilk kez iki farklı yarıda 3 maç üst üste kazanamadı. İlk yarıda Konya, Beşiktaş ve Yeni Malatya'ya arka arkaya 3 maç kaybedildi. İkinci devrede de üst üste Galatasaray ve Göztepe'ye mağlup olundu, Antalyaspor'la berabere kalındı.



Avrupa'nın en iyisi

Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe deplasmanda Avrupa'nın bile zirvesine çıktı. Dış sahada 13 maçta 32 puan toplayan sarı-lacivertliler sadece Süper Lig'in değil Avrupa'nın da en iyi deplasman takımı oldu.



Sarı-lacivertliler, 10 galibiyet 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 31 puanlı Milan, 30 puanlı Manchester City, Leicester City ve Lille'i geride bıraktı.



Kupayı da evinde bıraktı

Sarı-lacivertliler sadece ligde değil, kupada da evinde sınıfta kaldı. Türkiye Kupası'nda sahasında Başakşehir ile çeyrek finalde karşılaşan Fenerbahçe, 120 dakika süren mücadeleyi 2-1 kaybetti ve elendi.



Şampiyonluk Kadıköy'den geçiyor!

Fenerbahçe'nin lig tarihinde ve özellikle yakın dönemdeki şampiyonluklarında hep iç saha başarısı öne çıkıyor. Sarı-lacivertliler ligde zirveye çıktığı son dönemde hep Kadıköy'deki üstünlüğü ile fark yaratıyor.



Bilhassa 2000 sonrası dönemde, stadın kapasitesinin artmasıyla rakiplerine bariz üstünlük kuran Fenerbahçe, bu sezon korkutucu bir görüntü çiziyor. 2000-01 sezonunda 17'de 17 yapan, 2003-04'te sadece 2 kez yenilen, 2004-05 ve 2006-07'de yalnızca 1 kez mağlup olan, 2010-11 ve 2013-14'te de hiç yenilmeden sezonu tamamlayan Fenerbahçe, Kadıköy'ün gücüyle şampiyonluklara erişmişti.



Derbi hüsranı

Kadıköy'de bu sezon Fenerbahçe için en üzüntü veren durum iki ezeli rakibi Beşiktaş ve Galatasaray'a kaybetmek oldu. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a 4-3 kaybederek 15 yıllık serisini bitirdi.



Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Erol Bulut'un takımı, tam 30 yıl sonra kendi evinde ezeli rakibine karşı üst üste 2 yıl kaybetti.



