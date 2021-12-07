Fenerbahçe'den tarihi maçta Galatasaray'a tarihi fark: 0-7

İKİNCİ MAÇ KADIKÖY'DE

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadın futbol takımları kadına yönelik şiddete dikkat çekmek adına tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fenerbahçe 7-0'lık skorla kazandı. İşte karşılaşmadan detaylar...Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu yıl kurulan kadın futbol takımları, kadına şiddete farkındalık yaratma adına karşı karşıya geldi.Ezeli rakiplerin kadın futbol takımlarının tarihlerindeki ilk maçı kazanan ekip ise Fenerbahçe oldu.Sarı-lacivertliler, Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 7-0'lık skorla kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 10. dakikada penaltıda Fatma, 15. dakikada Berdan, 31, 34 ve 39. dakikada Shameeka, 40. dakikada Kennya ve 51. dakikada Setenay kaydetti.Öte yandan Galatasaray'da Daniels 5. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki ikinci maç, 2022 yılında belirlenecek bir günde Ülker Stadı'nda yapılacak.