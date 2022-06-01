Jorge Jesus'la anlaştıktan sonra transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe çok önemli isimleri listesine almış durumda... Sarı- Lacivertliler'in kariyerini Corinthians'ta sürdüren Willian'la ilgilendiği belirtiliyor.



Brezilya basınında yer alan habere göre; 33 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Vitor Pereira ile yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan ayrılma kararı aldı. Willian'ın 31 Aralık 2023'e kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen kısa süre içinde Corinthians'a veda edebileceği belirtiliyor.



JORGE JESUS DA ÇOK İSTİYOR



Alınan bilgilere göre resmi imzası an meselesi olan Jorge Jesus da tecrübeli yıldızın transferini çok istiyor. Kariyeri çok önemli başarılarla dolu olan Willian 2013 yılında 35 milyon Euro karşılığında Shakhtar'dan Anzhi'ye transfer olarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.



8 ay sonra aynı ücret karşılığında bu kez İngiliz devi Chelsea'ye transfer olan Brezilyalı futbolcu, 2020'de ise bedelsiz olarak Arsenal'in yolunu tuttu. Sözleşmesinin sona ermesinin ardından geçtiğimiz yıl Corinthians'a transfer olan Willian ülkesinde aradığını bulamadı.



Her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda oynayan yıldız futbolcunun piyasa değeri 5.5 milyon Euro.



